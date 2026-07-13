El analista de ESPN no tuvo dudas al hablar del Guadalajara y explicó por qué considera que el equipo de Gabriel Milito será campeón del Apertura 2026.

Jorge Pietrasanta encendió la ilusión de la afición rojiblanca al asegurar que Chivas tiene todo para conquistar el título del Torneo Apertura 2026. A través de un video publicado en su cuenta de X, el comentarista deportivo compartió su pronóstico para la nueva temporada de la Liga MX y colocó al Club Deportivo Guadalajara como el principal candidato para levantar el trofeo.

Durante el video, el analista de ESPN fue contundente al expresar su confianza en el proyecto encabezado por Gabriel Milito: “El Guadalajara va a ser campeón esta temporada”, afirmó el periodista, convencido de que el Rebaño Sagrado cuenta con los argumentos suficientes para competir por el campeonato.

El comunicador también recordó lo ocurrido en el semestre anterior, cuando Chivas tuvo que disputar la Liguilla sin sus futbolistas más importantes debido a que tuvieron que concentrar con la Selección Mexicana: “Ahora sí, el torneo pasado le quitaron sus seleccionados para la Liguilla”.

Además, destacó que ese escenario no volverá a repetirse en la recta final del Torneo Apertura 2026, lo que considera una ventaja importante para las aspiraciones del Club Deportivo Guadalajara: “Por cierto ya están de regreso y ahora no se los van a quitar, aunque no estarán en la fecha 1”, explicó.

Las declaraciones de Jorge Pietrasanta llegan en un momento de gran expectativa alrededor del Rebaño Sagrado. La continuidad de Gabriel Milito en el banquillo, la incorporación de refuerzos y el regreso de los futbolistas mundialistas han elevado la ilusión de una afición que sueña con volver a celebrar un campeonato.

¿Cuándo es el debut de Chivas en el Apertura 2026?

El debut de nuestras Chivas en el Torneo Apertura 2026 será este sábado 18 de julio frente a los Diablos Rojos del Toluca, como parte de la Fecha 1, a disputarse en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Prime Video.