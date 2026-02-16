Chivas atraviesa un inicio de torneo soñado en el Clausura 2026 de la Liga MX y lo ratificó con una victoria contundente frente al Club América en el Clásico Nacional, un partido que dejó consenso entre analistas: el Guadalajara fue claramente superior. Con seis triunfos en seis jornadas, el Rebaño no solo lidera la tabla, sino que empieza a instalarse con fuerza en la conversación por el título.

En ese contexto, Jorge Pietrasanta fue uno de los más enfáticos al analizar el partido y el momento del equipo rojiblanco. “Muy superior el Guadalajara. Yo pienso que todos estamos de acuerdo en eso, incluido el técnico. No hay manera de no reconocer la superioridad hoy de Chivas sobre el América, que incluso le salió barato”, expresó, destacando además las intervenciones de Luis Malagón para evitar una diferencia mayor.

El periodista también subrayó la identidad que empieza a verse en el equipo, especialmente en la presión alta y en la claridad del plan de juego. “Desde la primera jugada del partido queda muy clara la dinámica, la manera de presionar del Guadalajara y que además tiene muy claro a qué juega”, remarcó, poniendo el foco tanto en el trabajo colectivo como en la propuesta táctica.

Más allá del análisis puntual del Clásico, Pietrasanta fue un paso más allá y se animó a ubicar a Chivas en el grupo de aspirantes serios al campeonato. En medio del debate televisivo, aseguró: “Yo creo que sí. Chivas tiene más argumentos que Cruz Azul para ganar”, dejando en claro que el momento del Rebaño no es casual y que, de sostener este nivel, está obligado a pelear por el título.

Pietrasanta pide cautela para Chivas

El propio analista, sin embargo, pidió cautela y señaló que las próximas jornadas serán determinantes para medir el verdadero alcance del equipo, ya que el calendario incluye partidos exigentes. “Tiene todavía que superar lo que le viene del campeonato, por lo menos en las siguientes tres jornadas que están bien difíciles: Cruz Azul, Toluca y luego el Clásico Tapatío. Si pasa esas tres jornadas, sí se la vas a creer”, expresó. Mientras tanto, Chivas disfruta de un presente inmejorable que alimenta la ilusión de su afición y refuerza la sensación de que este Clausura 2026 puede ser especial.