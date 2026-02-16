Las Chivas de Guadalajara son el equipo sensación de la Liga MX, con seis victorias en las primeras seis presentaciones del Clausura 2026. El Rebaño mantiene un paso perfecto y como si fuera poco, se impuso ante América en el Clásico Nacional, señal de que está listo para ser uno de los aspirantes a pelear por el título.

En un futbol cada vez más parejo, no es para nada habitual ver equipos que logren la racha de Chivas, ni a nivel mundial ni mucho menos en la Liga MX. De hecho, para encontrar al último equipo mexicano en ganar seis juegos consecutivos hay que remontarse hasta el Bicentenario 2010, cuando justamente el Rebaño logró ocho triunfos seguidos.

En aquella ocasión, el equipo dirigido por José Luis Real firmó un comienzo espectacular, hasta que Jaguares de Chiapas lo frenó con una sorprendente e inesperada goleada por 4-0 en la Jornada 9. En el camino, sus víctimas habían sido Toluca, Tigres, Estudiantes, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis.

Se complica el calendario para Chivas en el Clausura 2026

Tras dejar en el camino a rivales como Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán y América, el calendario se complica para el Rebaño Sagrado: este fin de semana será el turno de enfrentar a Cruz Azul y más adelante se enfrentará al Toluca, vigente bicampeón de la Liga MX y que permanece invicto en el Clausura 2026.