Chivas viene de lograr una importante victoria frente a América por 1-0 por la jornada 6 Clausura 2026 por la Liga MX. El próximo sábado el Guadalajara enfrentará a Cruz Azul y reportan que en la Sub-21 el equipo de Luis Arce tendrá en la portería rival a Kevin Mier, quien se lesionó ante Pumas en el Apertura 2025.

El conjunto rojiblanco viene de llevar adelante un enorme partido en el Estadio Akron debido a que se impuso tras dominar a gusto al conjunto azulcrema. A su vez, la alegría es doble porque desde el lado americanista los jugadores calentaron la previa al afirmar que el encuentro iba a ser duro para el Rebaño Sagrado.

Este lunes Chivas regresa a las actividades en Verde Valle, por lo que debe dejar atrás la espuma de la victoria ante América y empezar a preparar el duelo contra Cruz Azul. En medio este contexto, dan a conocer que Nicolás Larcamón podrá volver a tener entre sus filas a Kein Mier, pero el portero colombiano regresaría en primera instancia a jugar en la categoría Sub-21.

Kevin Mier podría enfrentar a Chivas Sub-21. (Foto: IMAGO7)

“Con información de ESPN el colombiano sería parte del juego de la próxima fecha del Clausura 2026 con el Cruz Azul Sub-21, esto con el fin de ir retomando el ritmo y posteriormente volver a tener actividad en el primer equipo de Nicolás Larcamón”, reportó Diario Récord.

¿Cómo marcha Chivas Sub-21 en la tabla general de posiciones?

Luego de haber perdido ante América en penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos, el equipo de Luis Arce se ubica en la novena posición de la tabla general de posiciones con once puntos. El próximo sábado los rojiblancos visitan a Cruz Azul a las 09:00 del Centro de México.