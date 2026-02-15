Los jugadores del Club Deportivo Guadalajara enfrentarán un riesgo extra cuando se midan a Cruz Azul en la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026, no solo por el rival, sino por el estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc, pues el césped ha generado preocupación.

Y es que diversas zonas del campo presentan irregularidades visibles, con pasto levantado y superficies disparejas que pueden afectar el desempeño físico de los jugadores, por lo que deben tener mucho cuidado.

Para nuestras Chivas, el problema es mayor por su estilo de juego, que exige velocidad, presión constante y cambios rápidos de dirección, así que esto obliga a los futbolistas a cuidarse de más.

A la espera de que el terreno de juego mejore en los siguientes días, el Rebaño Sagrado deberá adaptarse y jugar con inteligencia para evitar riesgos innecesarios, de modo que el reto no solo será salir del Estadio Cuauthémoc con puntos, sino también sin ninguna baja.

La cancha del Estadio Cuauhtémoc se encuentra en mal estado.

¿Cuándo será el partido entre Cruz Azul y Chivas?

El partido entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por TUDN y ViX.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la primera posición de la tabla general con 18 unidades, producto de seis victorias consectuvias, mientras que el conjunto de La Máquina es segundo con 13 puntos, consecuencia de cuatro triunfos, una igualada y un descalabro.