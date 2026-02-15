Luego del triunfo de Cruz Azul ante Tigres en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026, Nicolás Larcamón fue cuestionado sobre el partido que le espera en la Fecha 7 ante el Club Deportivo Guadalajara.

En rueda de prensa celebrada en el Estadio Cuauhtémoc, el estratega argentino destacó el momento que viven nuestras Chivas bajo el mando de Gabriel Milito y mencionó que será un encuentro de mucha exigencia para sus jugadores.

“Respecto a lo de Chivas, mira casualmente fui yo el que dijo que me había enfrentado a las mejores Chivas desde que llegué a México y muchos me criticaron”, comentó Nicolás Larcamón.

Para después agregar que: “El fin de semana que viene va a ser un partido muy exigente, va a ser un partidazo”.

Cabe mencionar que se enfrentará el uno y el dos de la tabla general del Torneo Clausura 2026, por lo que este cotejo comienza a generar altas expectativas y seguramente se robará todos los reflectores de la Fecha 7.

¿Cuándo es el partido entre Cruz Azul y Chivas?

El partido entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por TUDN y ViX.