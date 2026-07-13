Luis Romo volvió a demostrar por qué es uno de los referentes del Club Deportivo Guadalajara.

El regreso de los jugadores mundialistas a Chivas dejó una imagen que rápidamente se ganó el reconocimiento de la afición rojiblanca. Este lunes, los cinco futbolistas que participaron con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 se reincorporaron a los entrenamientos en Verde Valle para ponerse nuevamente a las órdenes de Gabriel Milito de cara al inicio del Torneo Apertura 2026.

Desde temprana hora, seguidores del Rebaño Sagrado se dieron cita a las afueras de las instalaciones con la esperanza de conseguir un autógrafo o una fotografía con sus ídolos. Entre los futbolistas que regresaron se encontraba Luis Romo, uno de los elementos con mayor experiencia del plantel y que fue parte del representativo nacional durante el Mundial 2026.

Cuando estaba abandonando las instalaciones de Verde Valle, el mediocampista detuvo su vehículo, descendió y se acercó a la zona donde lo esperaban los aficionados para convivir con ellos durante algunos minutos, firmando camisetas, y tomándose fotografías con quienes aguardaban desde hacía varias horas.

El momento fue captado por las cámaras de ESPN y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde la actitud del futbolista fue ampliamente reconocida. Y es que seguidores de Chivas destacaron la sencillez y disposición del exjugador de Querétaro, Cruz Azul y Monterrey.

El noble gesto de Luis Romo llega en un momento importante para Chivas, que afina los últimos detalles para su debut en el Torneo Apertura 2026 frente al a los Diablos Rojos del Toluca, donde buscarán arrancar la campaña con el pie derecho.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Toluca?

La espera terminó para la afición del Rebaño Sagrado. El Club Deportivo Guadalajara hará su debut en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio frente al Toluca en el Estadio Akron. El encuentro, correspondiente a la Jornada 1, arrancará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en exclusiva por Prime Video.