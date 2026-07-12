El mediocampista de Chivas fue captado junto a Logan Paul durante un evento de cartas Pokémon en Estados Unidos, una imagen que rápidamente se viralizó entre los aficionados rojiblancos.

Luis Romo volvió a convertirse en tema de conversación entre los aficionados de Chivas durante sus vacaciones tras el Mundial 2026. El mediocampista rojiblanco apareció en un evento de colección e intercambio de cartas en Estados Unidos, donde fue visto explorando productos relacionados con Pokémon y conviviendo con otros aficionados a este popular hobby.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una fotografía junto a Logan Paul, una de las figuras más reconocidas dentro del mundo del coleccionismo de cartas. La imagen rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del Guadalajara, sorprendidos por ver a uno de los referentes del equipo compartiendo espacio con una celebridad internacional que también ha construido parte de su fama alrededor de esta afición.

Precisamente, Logan Paul es uno de los nombres más importantes dentro de ese universo. El estadounidense se hizo famoso inicialmente como creador de contenido en internet, pero con los años construyó una carrera como empresario, podcaster y luchador de WWE. Además, es reconocido por ser uno de los coleccionistas de cartas Pokémon más famosos del planeta, llegando a realizar compras valuadas en millones de dólares y exhibiendo piezas extremadamente raras en convenciones y eventos especializados.

La curiosidad para los aficionados rojiblancos es que esta no es la primera vez que Logan Paul aparece vinculado a Chivas. En 2023 se le vio utilizando una camiseta del Guadalajara durante una aparición pública, una imagen que también generó revuelo entre los seguidores del Rebaño, aunque nunca se confirmó una relación especial con el club ni que sea aficionado al equipo.

Imagen generada con IA Chat GPT.

El encuentro entre Romo y Logan Paul llega apenas unos días después de que Armando González también diera de qué hablar por sus gustos fuera del futbol, al compartir imágenes de sus vacaciones en Nintendo World. Entre cartas de Pokémon, anime y videojuegos, varios aficionados han comenzado a bromear con que Chivas tiene actualmente una de las plantillas más “geek” del futbol mexicano, una característica que, lejos de generar críticas, ha sido bien recibida por gran parte de la afición rojiblanca.

¿Cuándo reportan los seleccionados de Chivas?

Mientras tanto, los futbolistas de Chivas que participaron en el Mundial 2026 se preparan para reincorporarse a la disciplina rojiblanca. Luis Romo, Armando González, Roberto Alvarado, Raúl Rangel y Brian Gutiérrez tendrían que reportar este lunes para sumarse a los trabajos de Gabriel Milito, aunque todo apunta a que llegarán con muy poco tiempo de preparación de cara al estreno frente a Toluca en la Jornada 1 del Apertura 2026, por lo que su presencia desde el inicio del torneo todavía genera algunas dudas.