No te pierdas el resumen de las noticias de Chivas hoy 12 de julio con toda la actualidad de Ledezma, los futbolistas seleccionados y Sepúlveda.

A una semana de su debut en el Torneo Apertura 2026, Chivas continúa afinando los últimos detalles para llegar en las mejores condiciones al partido frente a Toluca, correspondiente a la Jornada 1. En Verde Valle, el equipo de Gabriel Milito mantiene la intensidad de los entrenamientos, pero también el cuerpo técnico está atento a la situación de los futbolistas que estuvieron con la Selección Mexicana. A continuación, te presentamos las noticias más importantes del Rebaño Sagrado de este 12 de julio rumbo al arranque de la Liga MX.

Richard Ledezma se queda en Chivas

En los últimos días se soltó el rumor de que la directiva de Cruz Azul estaba interesada en los servicios de Richard Ledezma, pero el periodista Carlos Córdova desmintió esta información, asegurando que las altas esferas del conjunto de La Máquina no tienen en carpeta al futbolista de 25 años. Asimismo, también dio a conocer que la dirigencia del Club Deportivo Guadalajara no tiene intenciones de vender a uno de sus mejores elementos.

¿Qué pasará con los seleccionados de cara al partido ante Toluca?

Este lunes 13 de julio reportarán en Verde Valle los jugadores que vieron actividad con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y el periodista Alex Ramírez reveló por medio de un video que Gabriel Milito se reunirá con ellos para definir si los considera o no para el debut de Chivas en el Torneo Apertura 2026: “Será el lunes cuando se reporten los seleccionados del Guadalajara, como Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Roberto “Piojo” Alvarado, Armando González y Brian Gutiérrez, y tener una charla personalizada con el cuerpo técnico, de manera puntual con el estratega Gabriel Milito. Van o no van a la primera jornada de la Liga MX”, dijo.

Además, Alex Ramírez reveló que en el Club Deportivo Guadalajara esperan tener al menos siete futbolistas convocados por el TRI para el mes de septiembre, en el inicio del proceso de Rafa Márquez rumbo al Mundial 2030: “Esperan tener en Guadalajara un mínimo de siete jugadores para esta nueva era de Rafa Márquez“.

Cabe mencionar que como referencia, durante el proceso anterior, Javier Aguirre consideró a cinco futbolistas de Chivas para disputar la Copa del Mundo, donde los elegidos fueron Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando González y Brian Gutiérrez.

El plan de Gabriel Milito para suplir a Gilberto Sepúlveda

Gabriel Milito sabe que se le abrió un especio en la línea defensiva con la salida de Gilberto Sepúlveda. Y si bien el “Tiba” ya era un elemento que no veía actividad con el Rebaño Sagrado su partida deberá ser cubiera en caso de cualquier emergencia. Ante esta situación, José María Garrido, dio a conocer que en el análisis que se ha realizado internamente en Verde Valle todo parece indicar que no se buscará ninguna alternativa en el mercado de fichajes, sino que se buscará impulsar el talento de cantera, en donde Ángel Chávez sería la apuesta más importante para apuntalar la zaga.