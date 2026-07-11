Antes del debut en el Apertura 2026, conoce cómo quedó el historial reciente entre Chivas y Toluca.

El inicio del Torneo Apertura 2026 pondrá frente a frente a Chivas y Toluca en la Jornada 1, en un partido que llega con un claro dominio reciente por parte de los Diablos Rojos. El conjunto “Escarlata” ha sabido imponer condiciones en los últimos enfrentamientos ante el Rebaño Sagrado, por lo que buscará extender esa racha positiva en su visita al Estadio Akron.

Cabe mencionar que los antecedentes más recientes favorecen ampliamente al cuadro mexiquense. En el Torneo Clausura 2026, los Diablos Rojos se quedaron con la victoria por 2-0, confirmando el buen momento que viven frente al Club Deportivo Guadalajara.

En el Torneo Apertura 2025, Toluca volvió a exhibir su superioridad con un contundente triunfo de 3-0 sobre Chivas. Meses antes, durante el Torneo Clausura 2025, los “Escarlatas” también se impusieron, esta vez por marcador de 2-1 y con ello, acumularon tres victorias consecutivas frente al Rebaño Sagrado.

Para encontrar un resultado diferente hay que remontarse al Torneo Apertura 2024, cuando ambos equipos igualaron sin goles en un partido muy disputado. La última ocasión en que el Club Deportivo Guadalajara logró derrotar a Toluca fue en la Liguilla del Torneo Clausura 2024.

En el partido de Ida de los Cuartos de Final, el Rebaño Sagrado se impuso por marcador de 1-0, tomando ventaja en la eliminatoria. Posteriormente, el encuentro de Vuelta terminó con empate sin goles, resultado que permitió al conjunto rojiblanco avanzar a las Semifinales.

Derivado a esta situación, Chivas buscará romper la mala racha que arrastra frente a los Diablos Rojos y comenzar el Torneo Apertura 2026 con una victoria ante su afición, aunque es probable que lo haga sin sus cinco elementos seleccionados, quienes reportarán en Verde Valle el lunes 13 de julio.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Toluca?

El encuentro entre Chivas y Toluca, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026, se disputará este sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron. Destacar que el silbatazo inicial está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión será exclusiva a través de Prime Video.