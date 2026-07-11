Gabriel Milito sostendrá una reunión con los jugadores de Chivas que vieron actividad con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Los cinco jugadores de Chivas que tuvieron actividad con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 reportarán este lunes en las instalaciones de Verde Valle para incorporarse al trabajo del equipo rumbo al debut del Torneo Apertura 2026, donde debutarán ante los Diablos Rojos del Toluca.

De acuerdo con información de Alex Ramírez, los cinco elementos tendrán una charla personalizada con el cuerpo técnico, principalmente con Gabriel Milito, quien buscará conocer su estado actual antes de tomar una decisión definitiva para el encuentro contra los “Escarlatas” de la Fecha 1.

La reunión será clave para conocer si los seleccionados podrán ser considerados en la convocatoria para el cotejo frente a los Diablos Rojos del Toluca, donde Gabvriel Milito y su equipo de trabajo evaluarán aspectos como condición física, ritmo futbolístico y posibles molestias luego de su participación en la Copa del Mundo.

“Será el lunes cuando se reporten los seleccionados del Guadalajara, como Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Roberto “Piojo” Alvarado, Armando González y Brian Gutiérrez, y tener una charla personalizada con el cuerpo técnico, de manera puntual con el estratega Gabriel Milito. Van o no van a la primera jornada de la Liga MX”, dijo Alex Ramírez en un video compartido en X.

Con esta reunión, Gabriel Milito tendrá la última palabra sobre la participación de sus cinco seleccionados el próximo fin de semana. El timonel argentino deberá decidir si cuenta con ellos desde el inicio del campeonato o si opta por llevar un proceso gradual para evitar riesgos físicos.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Chivas y Toluca

El compromiso entre el Club Deportivo Guadalajara y Toluca, correspondiente a la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026, se disputará este sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron, donde el silbatazo inicial está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión será exclusiva a través de Prime Video.