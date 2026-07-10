El nombre de Richy Ledezma sonó con fuerza para reforzar a Cruz Azul, pero la realidad es distinta.

En las últimas horas comenzó a circular el rumor de que Cruz Azul tendría interés en incorporar a Richard Ledezma, futbolista de Chivas, a sus filas. La versión rápidamente tomó fuerza en redes sociales y distintos espacios generaron incertidumbre entre la afición rojiblanca sobre el futuro del mediocampista, quien llegó recientemente al Club Deportivo Guadalajara.

Sin embargo, el periodista Jon Barbon salió al paso de las especulaciones para desmentir categóricamente la información. A través de sus redes sociales, el comunicador aseguró que no existe fundamento en las versiones que lo colocaban en la órbita de La Máquina y su mensaje fue breve, pero contundente: “Humazo lo de Richy Ledezma a Cruz Azul”.

Con esta postura, Jon Barbon descartó que exista una negociación o acercamiento entre ambas instituciones. De momento, no hay reportes que indiquen que Cruz Azul haya presentado una oferta o iniciado conversaciones con Chivas para intentar hacerse de los servicios de Richard Ledezma.

Mientras tanto continúa enfocado con el Rebaño Sagrado, donde busca consolidarse como una pieza importante dentro del esquema de Gabriel Milito con miras al Torneo Apertura 2026.

Cabe mencionar que en Chivas no existe, hasta el momento, alguna postura oficial sobre este rumor, precisamente porque la información fue desmentida antes de tomar mayor relevancia en el entorno. Y es que por ahora, la versión de Jon Barbon es la única que ha respondido directamente a las especulaciones y lo hace para negar cualquier posibilidad de un movimiento.

¿Cuál es el valor de Richard Ledezma en Chivas?

Richard Ledezma es uno de los futbolistas con mayor valor de mercado dentro del plantel de Chivas. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, está tasado en 6 millones de euros, una cifra que refleja el potencial que aún se le atribuye por su trayectoria y condiciones futbolísticas.