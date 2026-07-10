El cumpleaños de Aris Hernández no pasó desapercibido para la afición de Chivas, que le envió decenas de mensajes.

Las Chivas no dejaron pasar una fecha especial para uno de los futbolistas que defendió sus colores en la última década. A través de sus redes sociales, el Rebaño Sagrado felicitó a Edwin “Aris” Hernández por su cumpleaños número 40, enviándole un mensaje lleno de buenos deseos.

El mensaje del Club Deportivo Guadalajara fue breve, pero significativo. “¡Feliz cumpleaños, ‘Aris’! Que cumplas muchos más y te deseamos lo mejor en tu día”.

Cabe mencionar que Edwin Hernández llegó a Chivas en 2015 y se convirtió en una pieza fundamental del equipo que dirigía Matías Almeyda, y gracias a su regularidad y entrega por la banda izquierda, fue parte de una de las épocas más exitosas de la institución en los últimos años.

Durante su paso por Chivas, el “Aris” conquistó múltiples títulos, entre ellos la Liga MX del Torneo Clausura 2017, dos Copas MX, una Supercopa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018.

Señalar que tras la publicación del Club Deportivo Guadalajara, varios aficionados también aprovecharon la ocasión para enviar mensajes de felicitación al exfutbolista, y es que en redes sociales recordaron algunas de sus actuaciones más destacadas con la camiseta rojiblanca.

¿En qué equipos jugó Edwin Hernández?

A lo largo de su carrera profesional, Edwin “Aris” Hernández defendió las camisetas de Indios de Ciudad Juárez, San Luis, León, Chivas, Pachuca y Chapulineros de Oaxaca. Fue con los “Esmeraldas” y Rebañoa Sagrado donde vivió los momentos más exitosos de su trayectoria, al conquistar títulos de Liga MX.