'Chicote' Calderón volvió a estar en el centro de la conversación luego de mencionar al América durante su presentación con Pumas y omitir a Chivas.

Christian Calderón fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Pumas de cara al Torneo Apertura 2026, en una conferencia de prensa donde habló sobre el reto que representa vestir la camiseta universitaria.

Sin embargo, sus declaraciones llamaron la atención porque, al referirse a su pasado, mencionó al América, pero dejó fuera a Chivas, otro de los clubes más importantes en los que militó durante su carrera.

Al ser cuestionado sobre su historial en equipos de gran convocatoria, el lateral respondió: “Yo creo que el pasado es americanista, pero mi último torneo estuve en Necaxa, vengo de allá. Es un bonito reto para nosotros y dar lo mejor de nosotros, hoy estamos acá, darle vuelta a la página y trabajar para que nos reconozca la afición y por lo que estamos haciendo en el presente y no en el pasado”.

La omisión del Rebaño Sagrado generó conversación en redes sociales, ya que “Chicote” Calderón defendió los colores del Club Deportivo Guadalajara entre 2020 y 2023.

“Es una dicha estar en los equipos más grandes del futbol mexicano y hoy representar a Pumas significa mucho. Quién diría que iba a estar en estos momentos acá, hay que representarlo como lo que es Pumas”, expresó.

Con estas declaraciones, Christian Calderón dejó claro que su prioridad está puesta en rendir con el conjunto universitario y ganarse el respaldo de la afición auriazul. No obstante, el hecho de recordar únicamente su paso por el América y omitir a Chivas fue suficiente para provocar diversas reacciones entre los seguidores del Rebaño Sagrado.

¿Cuándo juega Chivas vs. Pumas en el Apertura 2026?

Cabe mencionar que el partido entre nuestras Chivas y Pumas, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026, se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre, a las 18:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Prime Video.