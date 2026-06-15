Con un mensaje de despedida, Jordan Carrillo puso fin a su ciclo en Pumas y se alista para iniciar una nueva aventura con Chivas.

Jordan Carrillo se despidió de Pumas a través de sus redes sociales, luego de que Santos Laguna, club dueño de su carta, llegara a un acuerdo con Chivas para concretar su incorporación de cara al Torneo Apertura 2026.

Con ello, el mediocampista mexicano se convertirá en el segundo refuerzo del Club Deportivo Guadalajara para la próxima campaña, donde buscarán ser de nueva cuenta protagonistas.

A través de su cuenta de Instagram, Jordan Carrillo dedicó un emotivo mensaje al conjunto universitario, institución que le abrió las puertas en un momento complicado de su carrera.

“Hoy me toca despedirme de una etapa especial en mi carrera. Quiero agradecer de corazón por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba y por devolverme la confianza, la ilusión, la alegría de jugar al futbol”, escribió.

Además, agregó: “Gracias a la directiva, al cuerpo técnico, al staff, a mis compañeros y a todas las personas que forman parte de este gran club”.

Cabe mencionar que la llegada de Jordan Carrillo al Rebaño Sagrado está prácticamente cerrada y únicamente resta que la institución haga oficial su incorporación.

De esta manera, el mediocampista se suma a Kevin Castañeda como las primeras caras nuevas de nuestras Chivas para encarar el Torneo Apertura 2026 bajo el mando de Gabriel Milito.

¿Por qué Jordan Carrillo no reportó al primer día de pretemporada con Chivas?

Respecto a los nuevos refuerzos del Club Deportivo Guadalajara, como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo no estuvieron presentes en el arranque de la pretemporada ya que la directiva decidió otorgarles algunos días adicionales de descanso antes de incorporarse a la disciplina de Gabriel Milito, pero se espera que lo hagan esta misma semana.