El atacante mexicano no apareció junto al resto de sus compañeros en Verde Valle, y esta fue la razón detrás de su ausencia.

Chivas puso en marcha su pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026 con la realización de los exámenes médicos de rigor en Verde Valle. Prácticamente todo el plantel se presentó a las pruebas, con las únicas excepciones de los refuerzos Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, quienes recibieron algunos días adicionales de descanso.

Sin embargo, hubo un caso que llamó la atención entre los futbolistas que formaban parte del Club Deportivo Guadalajara la temporada pasada. Se trata de Yael Padilla, quien fue el único jugador del plantel rojiblanco que no se presentó a las evaluaciones médicas.

La razón de su ausencia está directamente relacionada con su futuro profesional, y es que deberá reportar con los Xolos de Tijuana, equipo al que llegará como parte de la operación que permitió al Rebaño Sagrado para hacerse con los servicios de Kevin Castañeda.

Yael Padilla tiene que reportar con Tijuana.

¿Cuál fue el trato entre Chivas y Tijuana por Kevin Castañeda?

De acuerdo con la información disponible, el acuerdo entre ambas instituciones contempló el traspaso de Yael Padilla al cuadro fronterizo, además de un pago de alrededor de tres millones de dólares por parte de Chivas.

Con ello, la directiva del Club Deportivo Guadalajara logró concretar una de las incorporaciones que tenía como prioridad, eso sí, con una cláusula de recompra por Yael Padilla.