Chivas comenzó con su preparación para el Apertura 2026. En el inicio de la pretemporada, el Guadalajara decidió llevar a pretemporada a Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda.

Esta mañana, Chivas comenzó con la pretemporada para el Apertura 2026 con las pruebas médicas en el hospital del Doctor Ortega, cerca de la Minerva. Según trascendió, hubo 15 jugadores del primer equipo que dijeron presente y entre ellos se encontraban Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias, dos jugadores que se escuchaba que podían salir en este mercado de pases.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado regresó a los trabajos en la Perla Tapatía con el objetivo de quedarse con todos los torneos que vaya a disputar en la temporada 2026-2027. Queda claro que el principal objetivo del conjunto rojiblanco es quedarse con la Concachampions ya que se busca clasificar al Mundial de Clubes 2029.

Mientras todo México sigue de cerca al Tri en el Mundial 2026, Chivas, el equipo más grande del balompié nacional, regresó a los trabajos para llegar de la mejor manera al inicio del Apertura 2026. En el inicio de las pruebas médicas del Guadalajara, se dio a conocer que Luis Rey, de momento, es tenido en cuenta por el entrenador argentino.

Por otro lado, una de las sorpresas que dio Gabriel Milito es que tanto Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda inicien la pretemporada con el Rebaño Sagrado hasta que le encuentren acomodo. Sin dudas una gran diferencia el trato del técnico argentino con los defensas a diferencia de lo que han vivido en el último tiempo Érick Gutiérrez, Alan Pulido, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2026?

La Liga MX confirmó la semana pasada que Chivas debutará ante Toluca el sábado 18 de julio en el Estadio Akron a las 18:00 del Centro de México, por lo que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime. Seguramente el Guadalajara no podrá contar con Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González porque no realizaron la pretemporada a la par del grupo.