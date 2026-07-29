El mediocampista del Guadalajara que estaba brillando en el Premundial Sub 20, ya habría despertado interés en algún equipo que ya se habría comunicado con la gente del Rebaño.

Chivas se ha convertido en el club que mejor trabaja y que más impulsa al talento de fuerzas básicas en toda la Liga MX, por lo que los clubes de Europa estarían dándole seguimiento especial a los canteranos rojiblancos, en donde uno de los que más ha destacado es Santiago Sandoval.

Independientemente del gran trabajo que ha hecho en su primer año como jugador de Primera División, su participación en el Premundial Sub 20 ha llamado la atención de algunos visores, por lo que un club ya habría entablado contacto con el Guadalajara para preguntar la situación contractual del mediocampista de 18 años.

Es por eso que el comunicador, Alejandro Ramírez, destapó que tras el duelo contra Costa Rica, gente de un club ya habría entablado el primer acercamiento con la cúpula del chiverío, aunque sin lanzar oferta, solamente preguntar aspectos para saber si sería posible entablar alguna negociación.

“En la noche, después del partido que daba tanto Hugo Camberos, Samir Inda y Santiago Sandoval, que a la directiva del Guadalajara ya le preguntaron por Santiago. No con una propuesta, pero para sondear cómo estaba su contrato y si había posibilidades“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

Santiago Sandoval sufrió lesión en la mano derecha

Durante el partido contra Costa Rica, el mediocampista de Chivas sufrió una lesión en la mano derecha, por lo que tras realizarle estudios, se le detectó una fractura, por lo que causó baja del Premundial Sub 20, competencia en donde estaba destacando junto a Hugo Camberos.

Santiago Sandoval regresó a Guadalajara y fue operado este miércoles, iniciando así su proceso de recuperación, en donde el Rebaño no se animó a dar un tiempo estimado para su recuperación, aunque el propio futbolista habló de un lapso de dos semanas para volver a estar en las canchas.