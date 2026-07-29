Este exjugador del Guadalajara protagonizó una nueva polémica, ahora en el extranjero, por lo que volverá al futbol mexicano, aunque ahora en Liga de Expansión.

El exjugador de Chivas, Dieter Villalpando, continúa siendo una personaje recurrente en diversas polémicas en los clubes en los que participa, ya que ahora abandonó al equipo del Everton de Viña del Mar por un problema de tránsito, por lo que ahora volverá a México en la Liga de Expansión con el Atlético Morelia.

El mediocampista había sorprendido a todos por anunciar su fichaje con la escuadra de Chile en el mes de enero de este 2026, después de brillar en el FC Juárez; sin embargo, su ciclo en Sudamérica solamente duraría seis meses después de protagonizar un escándalo tras un percance vehicular.

A principios del mes de junio, Dieter Villalpando habría protagonizado un choque en su automóvil en donde algunos reportes desde el país andino confirman que habría intentado darse a la fuga; sin embargo, las autoridades iniciaron una investigación sobre el futbolista, por lo que fue separado del plantel en lo que se esclarecían las investigaciones. Unos días después, el club y el jugador llegaron a un acuerdo y rescindieron el contrato.

Dieter Villalpando regresa a México

Después de su mala experiencia en Chile, el mediocampista regresa a México para continuar con su carrera, en donde estaría entrenando para participar en el Atlético Morelia de Liga de Expansión, según confirmó el comunicador Antonio Camacho en su cuenta de X.

Dieter Villalpando salió de Chivas por un escándalo de índole sexual

Durante el Guard1anes 2020, en plena pandemia, el mediocampista que le pertenecía al Guadalajara recibió una denuncia de abuso sexual ante las autoridades de Jalisco, por lo que sostuvo un juicio que se extendió durante varios años, en donde en diciembre del 2025 se le declaró inocente de dichos cargos.

Pese a que la justicia no había dictaminado una sentencia definitoria, Amaury Vergara decidió desvincular al Guadalajara de cada uno de los jugadores que habrían acudido a la fiesta en la que se habrían suscitado los hechos, por no comportarse con las reglas que señala la institución. Es por eso que el ciclo de Dieter Villalpando, Eduardo López, Alexis Peña y José Juan Vázquez llegó a su fin.

Los equipos de Dieter Villalpando en su carrera