Un viejo cruce del pasado volvió a escena en las últimas horas y tuvo como protagonistas a Antonio Briseño y Dieter Villalpando, dos exjugadores de Chivas cuya relación quedó marcada por una discusión que trascendió puertas adentro del club. Esta vez, el reencuentro no fue cara a cara, sino a través de las redes sociales.

El episodio se dio luego de que se viralizara nuevamente un video correspondiente a un entrenamiento del Guadalajara, grabado durante la etapa de ambos en el Rebaño. En aquellas recordadas imágenes se vio un fuerte intercambio verbal, en el que Villalpando cuestiona el nivel futbolístico de Briseño, mientras que el defensor respondía apelando a la entrega y el compromiso dentro del campo. La escena, difundida originalmente en una serie documental del club, había generado revuelo en su momento.

A fines de diciembre de 2025, ese fragmento volvió a circular en redes y fue allí donde surgió el nuevo capítulo. Villalpando comentó el video con una frase breve pero provocadora: “¿Y qué cambió?”, lo que fue interpretado como una referencia directa a las condiciones técnicas de Antonio Briseño, ahora jugador de Toluca.

La respuesta no tardó en llegar. Briseño replicó con un mensaje irónico y emojis de medalla, en alusión a su presente exitoso, cerrando con un “Saludos, hermano”, lo que muchos usuarios interpretaron como una burla elegante hacia su excompañero. El defensor atraviesa un buen momento deportivo, mientras que Villalpando se encuentra sin equipo tras su último paso por FC Juárez.

¿Cuántos partidos jugaron Villalpando y Briseño en Chivas?

Villalpando, de 34 años, tuvo un paso poco grato por las Chivas: jugó 46 partidos, convirtió dos goles y aportó cuatro asistencias. Por su parte, el Pollo sí que dejó un mejor recuerdo pese a que no pudo ganar títulos como rojiblancos: disputó 123 partidos con un saldo de cinco goles y cuatro asistencias.