Chivas es uno de los equipos más importantes de todo el continente, por lo que no cualquier futbolista es capaz de soportar el peso de la camiseta rojiblanca, ya que muchos llegan con altas expectativas y terminan marchándose por la puerta trasera sin pena ni gloria.

Tal es el caso de Dieter Villalpando, quien apuntaba a ser un refuerzo determinante para el Guadalajara y terminó siendo un suplente en casi toda su estadía en el Rebaño, además de salir por la puerta trasera por un escándalo de índole sexual.

El mediocampista llegó como fichaje al chiverío de cara al Clausura 2019, hoy tiene una nueva oportunidad en el futbol profesional al ser contratado como refuerzo del Everton de Chile, tal y como lo confirmó el propio club en sus redes sociales este viernes.

“El mediocampista mexicano Diéter Villalpando Pérez (34 años) se viste de Oro & Cielo para enfrentar los desafíos de la temporada 2026.

“Villalpando arriba a Viña del Mar desde el FC Juárez y cuenta con una vasta trayectoria en su país, defendiendo los colores del Pachuca FC, Monarcas de Morelia, Chivas de Guadalajara, Necaxa, entre otros“, escribió el club en el anuncio oficial.

Dieter Villalpando seguía en juicio hasta hace unas semanas

El mediocampista fue citado a presentarse a la Fiscalía de Jalisco para continuar con la fase de desahogo de pruebas entre él y la parte acusadora, en donde las autoridades se están tomando su tiempo para dictaminar sentencia; sin embargo, este conflicto legal no le ha impedido el seguir con su carrera en otros clubes.