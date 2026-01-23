Richard Ledezma se ha convertido no solamente en un gran fichaje para Chivas, sino que también es una esperanza para tener un equipo más poderoso en la Selección Mexicana, en donde comenzó a demostrar su calidad el día de su debut en el amistoso contra Panamá.

Pese a que tenía un proceso con Estados Unidos, el carrilero del Guadalajara decidió presentar la solicitud de cambio de federación ante la FIFA, por lo que ahora es elegible solamente para el Tricolor de cara al Mundial del 2026.

Es por eso que al término del duelo contra Panamá, Richy Ledezma confesó sentirse orgulloso por representar a México, además de que los demás futbolistas le han tratado muy bien para hacerlo sentir como en casa.

“Es un orgullo para mi el representar a mi país. Logramos ganar, que era lo más importante y ahora hay que seguir contra Bolivia.

“Me siento muy bien, obviamente los compañeros me ayudan mucho y la verdad me siento como en casa”, aseguró el futbolista del Guadalajara que destacó en el triunfo del Tricolor sobre los canaleros.

¿Cuándo se jugará el México vs. Bolivia?

El segundo compromiso de esta mini gira de la Selección Mexicana se llevará a cabo el próximo domingo 25 de enero en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz, compromiso que arrancará en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México.