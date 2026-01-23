Isaác Brizuela es uno de los futbolistas más disciplinados que ha tenido Chivas en los últimos años y probablemente en toda su historia; sin embargo, el veterano futbolista sigue aferrado al sueño de seguir en activo, por lo que estaría buscando alternativas para retomar su carrera futbolística.

Después de que en diciembre del 2025 se terminara su contrato con el Guadalajara, el atacante ha permanecido entrenando por su cuenta, en donde seguiría tocando puertas para encontrar un equipo que le permita seguir en activo.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el futuro del Conejo podría estar en la Liga de Expansión, aunque aún no está nada cerrado, dejando entrever que hay probabilidades de que el extremo tenga una revancha deportiva, aunque desgraciadamente ya no dentro de la Liga MX.

“Hoy el Cone sigue buscando la oportunidad y todo apunta a que pueda encontrar equipo en una categoría abajo, en Liga de Expansión. Todavía no hay nada definido con respecto al futuro de Isaác Brizuela, pero algo puede suceder en los próximos días”, dijo el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo fue el último partido de Isaác Brizuela con el primer equipo de Chivas?

Pese a que Gabriel Milito le dejó en claro desde la pretemporada que no entraba en planes, el Conejo siguió trabajando con intensidad los meses que le restaban de contrato, por lo que volvió a ser tomado en cuenta debido a las lesiones que azotaron al plantel, teniendo sus últimos 22 minutos como rojiblanco el 27 de septiembre en la visita del Rebaño al Puebla.

¿Por qué el Conejo Brizuela es un jugador histórico de Chivas?

El Conejo llegó como refuerzo al Guadalajara en el 2014 con la misión de ayudar a salvarlo de los severos problemas porcentuales que tenía la escuadra rojiblanca, misión que logró.

Posteriormente, fue parte de la generación dorada que encabezó Matías Almeyda que entregó un título de Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions, por lo que es una leyenda viviente de la institución rojiblanca.