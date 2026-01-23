Alejandro Manzo y Javier Mier mantienen el proyecto deportivo de Chivas en el que el trabajo en divisiones inferiores es indispensable para tener un futuro más prometedor, por lo que siguen invirtiendo en captación de talento y en la contratación de joyas esparcidas en diversas partes del mundo.

Es por eso que la directiva del Guadalajara sigue buscando futbolistas con cualidades destacadas para que terminen de formarse en la escuadra tapatía y con ello, estén en el radar para poder ascender al primer equipo si tienen un proceso exitoso.

Es por eso que este viernes se confirmó la contratación de Kevin García, mediocampista ofensivo mexico-estadounidense de 18 años procedente del Fuego FC, equipo que se encuentra en Fresno, California y que milita en la USL League One, es decir, la tercera división de Estados Unidos.

“Fuego FC anuncia hoy el traspaso de Kevin García de 18 años al Club Deportivo Guadalajara (Chivas) por un récord del club, cifra no revelada“, explicó el club en su cuenta de Instagram.

Mariano Varela lo acompañó en la firma de su contrato (IG: Fuego FC)

Kevin García, jugador con formación al estilo del Barcelona

El futbol ha sido la pasión del mediocampista desde temprana edad, en donde fue destacando entre otros juveniles, por lo que formó parte de la Academia de Residencia Juvenil del Barcelona en Estados Unidos desde los 15 años, en donde permaneció cerca de dos años.

Kevin García celebra un gol con la filial del Barcelona (IG: Kevin García)

Hace poco más de un año firmó con el FC Fuego, en donde debutó en la USL con solamente 16 años de edad, en donde llamó la atención de los dirigentes rojiblancos hasta consumar su traspaso el cual sería pensado para el Tapatío, según dejó entrever el futbolista en sus redes sociales.