Chivas es el equipo con el mejor presente de toda la Liga MX y la prueba es que marcha perfecto en el Clausura 2026 con tres triunfos en fila, por lo que está causando euforia entre los aficionados, dominando en diversas premiaciones que se otorgan jornada a jornada.

El Guadalajara está destacando en el balompié nacional no solamente por su rendimiento colectivo, sino también por el nivel individual que presumen varios elementos, por lo que fueron destacados en los galardones que entrega el futbol mexicano.

Después del grandioso rendimiento que mostró el Rebaño contra Querétaro en la jornada 3, la escuadra tapatía fue reconocido como el equipo de la jornada, además de que dicho enfrentamiento contra Gallos Blancos fue considerado el mejor duelo de la tercera fecha del balompié nacional.

Por si fuera poco, Roberto Alvarado se convirtió en el jugador de la jornada, además de que su anotación fue reconocida como el mejor gol debido a la gran jugada colectiva que realizó el plantel rojiblanco, en donde el Piojo definió con la pierna derecha.

Gabriel Milito es el líder de este poderoso chiverío, lo que no pasó desapercibido por la Liga MX y lo reconoció como el mejor entrenador de todo el futbol mexicano en esta tercera fecha del balompié nacional.

Además, Raúl Rangel se ganó el reconocimiento a la mejor atajada de todo el futbol mexicano tras una importante reacción en la recta final del primer tiempo que impidió el resurgir de los emplumados.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlético de San Luis de la jornada 4?

Hay que recordar que la Liga MX tendrá un parón futbolístico debido a los duelos de preparación que tendrá la Selección Mexicana, por lo que el Guadalajara regresará a la actividad hasta el sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, compromiso que se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México.