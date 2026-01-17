Raúl Rangel es uno de los mejores porteros de todo México y así lo demuestra con sus intervenciones jornada a jornada en la Liga MX, por lo que volvió a ser requerido en el duelo entre Chivas y Querétaro, en donde volvió a brillar con una atajada monumental.

El Tala tuvo una tarde sencilla; sin embargo, una desatención defensiva de la zaga rojiblanco le abrió la puerta a los Gallos Blancos para atacar, en donde Carlo García se metió al área e intentó fusilar al portero del Guadalajara.

Sin embargo, el cancerbero achicó y demostró buenos reflejos para levantar los brazos y desviar la trayectoria de la redonda, mandándola a tiro de esquina en una jugada que parecía un gol cantado para los emplumados.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlético de San Luis de la jornada 4?

Hay que recordar que la Liga MX tendrá un parón futbolístico debido a los duelos de preparación que tendrá la Selección Mexicana, por lo que el Guadalajara regresará a la actividad hasta el sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, compromiso que se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México.