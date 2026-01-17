Chivas está marchando con gran paso en el Clausura 2026; sin embargo, la directiva sigue sufriendo dolores de cabeza debido a que siguen sin poder encontrarle acomodo a Alan Pulido ni Érick Gutiérrez, en donde el tiempo sigue transcurriendo.

En la planeación que se realizó por parte de los altos mandos del Guadalajara se determinó prescindir de varios elementos, en donde destacaban estos dos futbolistas, pero que por sus altos salarios no han podido encontrar cabida en ninguna institución.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que pese a los rumores, Alan Pulido no tiene nada con Cruz Azul y destapó que Érick Gutiérrez no ha avanzado con nadie para salir, por lo que se comienza a vislumbrar la posibilidad de que se queden en el chiverío, aunque permanecerían separados del primer equipo.

“Por ahora lo dejaría solo como rumores de redes, solamente ha trascendido ahí. Con respecto al Guti me dicen que no hay nada. A ver si al final Chivas no termina quedándose con los dos.

“No es que vayan a regresar al primer equipo, pero que se quede con ambos y pagándoles el sueldo. Ya podría ser un escenario“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué ya no quieren a Érick Gutiérrez en Chivas?

La realidad es que la directiva no tenía ninguna intención de desprenderse del Guti en este mercado de fichajes; sin embargo, la decisión habría sido tomada por Gabriel Milito, con quien se reportó que el Guti habría tenido algunas diferencias, por lo que el entrenador argentino habría decidido no tolerar ese tipo de actitudes.