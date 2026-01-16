Chivas está viviendo un proceso de construcción de un nuevo proyecto y con ello, de un equipo competitivo que aspire a luchar por el título de la Liga MX, en donde la escuadra rojiblanca poco a poco comienza a ganarse más y más respeto dentro del futbol mexicano.

Después de años de malos resultados, parece que poco a poco el Guadalajara está recuperando su esencia ganadora y se está convirtiendo en un protagonista, por lo que el exjugador rojiblanco, Manuel Sol, lanzó una fuerte petición a la directiva que encabeza Amaury Vergara.

“Si nos ponemos a analizar a los equipos que están arriba, han sido equipos que han invertido una cantidad muy fuerte de dinero: los dos de Monterrey, Toluca, América y Cruz Azul. Son equipos que invierten muchísimo dinero y eso les permite traer a jugadores de más calidad.

“Chivas tiene que llevarse a lo mejor que haya en el mercado nacional. Ahora, con lo que está formando, espero que no suceda que tienes un buen torneo y empiezan a vender e irse muchos jugadores. Tienes que ir metiendo en posiciones claves, ir sumando más y es la única manera que tiene Guadalajara de pelearle a estos equipos que traen a cualquier cantidad de jugadores”, explicó el exmediocampista en ESPN.

Chivas se desarma después de ser campeón

Aunque la familia Vergara solamente tiene dos títulos de Liga en más de 20 años de gestión al frente del Guadalajara, se ha suscitado esa mala práctica de desarmar a los equipos que resultan campeones, ya que en el 2006 lo hicieron al deshacerse Oswaldo Sánchez y un torneo después de Adolfo Bautista.

En 2017 se repitió la historia en donde la directiva se encargó de destruir por completo al equipo sacando a Matías Almeyda, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda, entre muchos otros jugadores que hicieron posible el título.