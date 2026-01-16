Omar Govea es una de las piezas infaltables en el rompecabezas de Gabriel Milito con Chivas, ya que el mediocampista se ha ganado a pulso su titularidad recurrente con el Rebaño, pero aún no ha podido cerrar el tema de una posible renovación de contrato.

Desde hace varias semanas se ha mencionado que la directiva y el entorno del futbolista han estado en conversaciones para poder alcanzar un acuerdo y alargar la estadía del jugador en el Guadalajara, aunque sin poder cerrar el acuerdo.

Es por eso que este viernes Omar Govea fue cuestionado al respecto, en donde no entró en detalles, pero dejó en claro que su deseo es permanecer en el chiverío y conseguir cuanto antes la estrella número 13.

“Me volví un apasionado por el club, estoy viviendo mi sueño, estoy disfrutando jugar, me dan confianza para asumir mi rol en cuanto a mi perfil, obviamente.

“En cuanto a la renovación, seguramente la directiva dará noticias pronto. Yo puedo decir que estoy muy feliz aquí, quiero seguir aquí y que quiero ayudar al club a conseguir el campeonato lo más pronto posible, que ojalá sea esta temporada”, declaró el mediocampista en conferencia de prensa.

De relegado a titular indiscutible

Omar Govea llegó como refuerzo a Chivas de cara al Apertura 2025 procedente de Monterrey; sin embargo, no pudo ganarse la confianza de Fernando Gago y su rol fue de suplente, lo mismo que con Óscar García Junyent en el semestre siguiente, con quien inclusive se habría registrado un conflicto entre el futbolista y el timonel español.

Con la llegada de Gabriel Milito, Omar Govea se afianzó como titular indiscutible y recuperó su mejor nivel futbolístico, por lo que se ha vuelto un inamovible en el esquema rojiblanco desde el semestre anterior.