Chivas es uno de los clubes que mejores salarios ofrece en toda la Liga MX; sin embargo, también es uno de los equipos que peores resultados obtiene de varios jugadores que llegan de refuerzos, por lo que en la directiva rojiblanca tratarían de buscar mayor compromiso de los jugadores.

El fichar con el Guadalajara no solamente implica un cambio de status para cualquier futbolista, sino que también económicamente es una mejora sustancial a lo que percibían en sus anteriores clubes; por lo que al momento de venderlos o inclusive renovarlos, la nómina se eleva sustancialmente.

Es por eso que el comunicador Jesús Hernández adelantó que el chiverío tiene en mente proponer contratos según objetivos a los jugadores que lleguen al redil a partir del 2026, en donde si quieren ganar buen sueldo, deberán ganarlo en el terreno de juego.

“Muchos futbolistas se han acostumbrado a que las renovaciones eran de que ‘termina mi contrato y quiero dos pesos más’. En Chivas ya no va a haber renovaciones con aumento de sueldo. A partir del 2026, renovaciones y refuerzos por objetivos. Es la idea“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles problemas provocaría este cambio en las negociaciones?

Evidentemente esta política implicaría un problema en las negociaciones de ahora en adelante debido a que los futbolistas no tendrían una certeza económica para ellos o sus familias, por lo que sería más difícil fichar refuerzos.