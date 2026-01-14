Chivas consiguió la noche de este martes su segundo triunfo del torneo al vencer a Juárez, en un partido sumamente trabado que parecía encaminado a terminar sin goles. Sin embargo, un tanto de último minuto de Yael Padilla terminó por romper el cero y le permitió al Rebaño Sagrado sumar tres puntos más en este inicio del Clausura 2026.

Este triunfo no fue producto únicamente de lo que ocurrió en la cancha, sino también de la planeación deportiva que se hizo para este torneo. Si hubo una zona que la directiva decidió reforzar con claridad fue la delantera, y el partido ante Juárez lo dejó en evidencia, ya que aunque el gol fue obra de Padilla, la asistencia determinante fue de Ricardo Marín.

Tras las salidas de Javier Hernández y Teun Wilke, además del descarte definitivo de Alan Pulido, existía la sensación de que el ataque rojiblanco podía debilitarse. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, gracias a las incorporaciones de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, sumadas a la subida a Primera División de Sergio Aguayo, convirtiendo a la delantera en la zona más reforzada del plantel.

Con estas piezas, Gabriel Milito ya cuenta con variantes reales desde la banca cuando necesita cambiar el rumbo de un partido, algo que antes no siempre tenía. La prueba fue lo sucedido este martes, pues desde antes de su regreso en Rebaño Pasión habíamos señalado la importancia del juego aéreo de Ricardo Marín, una virtud que terminó siendo clave para darle el triunfo al Guadalajara.

El próximo partido de Chiva será ante Querétaro y podría haber rotaciones por el calendario

El siguiente compromiso de Chivas será frente a Querétaro en el Estadio Akron, un partido que, sin confiarse de ningún rival, debería representar otra oportunidad clara de triunfo. No obstante, con un calendario tan apretado en este inicio de torneo, el cuerpo técnico tendrá que medir bien los ajustes y las rotaciones para evitar un desgaste prematuro en el plantel.