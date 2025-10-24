Ricardo Marín podría regresar a Chivas el próximo torneo. El delantero se encuentra actualmente a préstamo con el Puebla, pero su cesión termina en diciembre, por lo que el Rebaño Sagrado tendría nuevamente sus derechos deportivos. Con la probable salida de Javier Hernández y Alan Pulido al finalizar el Apertura 2025, Marín llegaría para reforzar la delantera junto a Armando González.

Si bien todavía no está definido si Gabriel Milito lo contemplará en su proyecto, muchos aficionados ya comenzaron a imaginar cómo podrían jugar juntos, especialmente después del partido donde Marín brilló con Puebla ante Xolos, anotando un gol y dando una asistencia. Su nivel actual vuelve a abrir el debate sobre si podría competir —o incluso complementarse— con La Hormiga.

Poniéndolo de forma más visual con un gráfico de la plataforma DataMB, ambos comparten un perfil muy similar: son delanteros de área, potentes y con buena presencia en zonas de finalización. Sin embargo, Ricardo Marín destaca un poco más en duelos ofensivos y especialmente en duelos aéreos, mientras que Armando González tiene mejores números en toques dentro del área y efectividad al rematar. Es decir, uno gana más la pelota; el otro define mejor.

En otra comparativa, se observa que Marín es actualmente el mejor goleador del torneo en remates de cabeza, mientras que La Hormiga aparece en el quinto lugar. Esto sugiere que gran parte del ataque de Chivas podría apoyarse en el juego aéreo si ambos están en cancha. Sin embargo, los datos también muestran que Marín tiende a asociarse más y bajar a buscar el balón, lo que podría permitirle jugar como delantero de apoyo, mientras que Armando se mantendría como el 9 de referencia dentro del área.

Habrá que esperar al mercado de invierno para saber el futuro de Ricardo Marín y Chivas

Por ahora, todo sigue siendo especulación. Primero debe confirmarse que Marín regresa al Rebaño y después habrá que ver si Milito decide que jueguen juntos o si uno es suplente del otro. Aunque sus perfiles son parecidos, Armando González hoy es el delantero titular indiscutible, por lo que lo más probable es que, de volver Marín, inicie desde la banca y compita por minutos.