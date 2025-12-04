Chivas se encuentra en reconstrucción luego de haber quedado eliminado del Apertura 2025 a manos de Cruz Azul. En medio de este contexto, César Luis Merlo confirmó en pleno directo que el Guadalajara y Chicago Fire ya tienen acuerdo para que Brian Gutiérrez se convierta en el segundo refuerzo para el Clausura 2026.

Amaury Vergara parece haber entendido que si vas a competir en la Liga MX debes sacar la chequera para estar a la altura de las circunstancias. Bajo la gestión deportiva de Alejandro Manzo y Javier Mier, el Rebaño Sagrado logró, con una inversión menor a los 15 millones de dólares, los fichajes de Diego Campillo, Bryan González, Efraín Álvarez y Richard Ledezma. Los cuatro jugadores rindieron como se esperaba.

Esta tarde Jesús Bernal confirmó en su canal de YouTube que el dueño de Chivas va a invertir por al menos tres refuerzos. Uno de los jugadores que el Guadalajara comenzó a buscar con todo su potencial es el de Brian Gutiérrez, futbolista que ya recibió el pasaporte mexicano y que actualmente milita en Chicago Fire.

Brian Gutiérrez es uno de los fichajes que Chivas concretaría para el Clausura 2025. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, César Luis Merlo confirmó en directo por Vamos Show que el mediocampista ofensivo será nuevo jugador del Rebaño Sagrado para el Clausura 2026. “Ya hay acuerdo de palabra para comprarle el pase a Chicago Fire. El monto está completamente cerrado, pendiente de cruzar documentos. Ya hay acuerdo de palabra por el contrato. (…) La noticia es que Brian Gutiérrez es un trato hecho y es nuevo refuerzo de las Chivas del Guadalajara”, reveló el reconocido periodista argentino.

¿Qué contrato le ofreció Chivas a Brian Gutiérrez?

Esta semana Medio Tiempo dio a conocer que Chivas había enviado una primera oferta a Chicago Fire, la cual habrían rechazado. En el mismo reporte, Juan Manuel Figueroa reveló que a Brian Gutiérrez le ofrecieron un contrato de cuatro años más la opción de un quinto y que faltaban que se pongan de acuerdo los dos clubes.