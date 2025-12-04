La eliminación del Apertura 2025 generó una herida que sigue doliendo dentro de Chivas y sus aficionados, por lo que la directiva de inmediato se puso a trabajar en concretar algunos refuerzos que ya tenían en mente para generar un plantel más poderoso de cara al Clausura 2026.

Es cierto que se han mencionado varios nombres como candidatos a refuerzos del Guadalajara, en donde los que más fuerza tienen son los de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez; sin embargo, la directiva estaría analizando el quedarse sin incorporaciones en una zona del campo.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que los altos mandos del chiverío han decidido no lanzar ninguna oferta por Eduardo Águila debido a las altas pretensiones de la gente del San Luis, por lo que podrían contemplar el no traer a nadie más en esa zona del campo.

“Hay una cuestión importante. Si Chivas no logra sumar o conseguir en el mercado de fichajes a un defensa central, no tienen bronca y se quedan tal y como están.

“Seguramente recuperado para el arranque de la pretemporada con Diego Campillo, con Luis Romo que está llamado para ser quien encabece esa línea defensiva con José Castillo, Mickey Tapias Daniel Aguirre, Tiba Sepúlveda y Ángel Chávez, más lo que haya en cantera”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles otros defensas han sonado para fichar con Chivas?

El mercado de fichajes suele traer consigo una serie de rumores, muchas veces sin fundamentos; sin embargo, en semanas recientes se han lanzado nombres como César Montes, Antonio Briseño o Víctor ‘Toro’ Guzmán para reforzar la zaga.

¿Cuáles defensas saldrían de Chivas para el Clausura 2026?

Múltiples insiders del Guadalajara han revelado que la directiva trataría de encontrarle acomodo a los jugadores que no fueron utilizados por el timonel Gabriel Milito, por lo que las bajas en defensa serían Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda y Raúl Martínez, quien ya estaría cerrado con el Necaxa según versiones extraoficiales.