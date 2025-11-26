La grandeza de Chivas ocasiona que se generen muchos rumores en torno al futuro de muchos futbolistas y que otros sean puestos en el radar del Rebaño, en donde una de las principales incógnitas de la afición radica en los refuerzos para la defensa, en donde se han mencionado a varios candidatos.

La opción que más aplaude la afición es la de César Montes por ser un zaguero de Selección Mexicana; sin embargo, han aparecido otros defensores en el radar, en donde el que sería el candidato más viable para vestirse de rojiblanco sería Eduardo Águila.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, realizó un reporte en el que confirmó que el defensor del Atlético de San Luis sería el elemento más viable para la directiva rojiblanca de cara a este mercado de fichajes.

“En defensa ya hemos escuchado varios nombres. Que si César Montes, que si el Pollo Briseño, pero en el caso de Eduardo Águila, nos hemos olvidado de él, que se dice que sigue siendo una alternativa viable para el Guadalajara para incorporar a un refuerzo en la línea defensiva“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

La directiva del Guadalajara no ´planearía una desbandada de futbolistas para el Clausura 2025; sin embargo, sí buscaría acomodar a los jugadores que no han podido tener actividad con Gabriel Milito, por lo que hombres como Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda o Raúl Martínez, encabezarían la lista de transferibles del chiverío.