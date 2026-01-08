Faltan apenas dos días para que Chivas inicie su camino en el Clausura 2026 con su debut ante Pachuca en el Estadio Akron, un escenario que ya comienza a vivir ambiente de partido oficial. La cercanía del arranque del torneo ha puesto los reflectores no solo en el duelo de la Jornada 1, sino también en los movimientos de altas y bajas que todavía podrían concretarse en Verde Valle. Además, el Akron volverá a recibir a un personaje sumamente polémico para la afición rojiblanca.

Chivas hará válida la opción de compra por Sergio Aguayo, hay delantero para rato

Uno de los temas positivos para el Guadalajara es que Chivas hará válida la opción de compra de Sergio Aguayo, delantero que llegó a la institución en calidad de préstamo procedente de Pachuca. Tras brillar con el Tapatío y dejar buenas sensaciones durante la pretemporada, todo indica que convenció plenamente a Gabriel Milito. En el club lo consideran un atacante con amplia proyección a futuro, motivo por el cual buscan asegurar su permanencia de manera definitiva.

Sergio Aguayo marcó un hat-trick con Tapatío.

Fernandp Hierro volverá al Estadio Akron para el partido de leyendas del Real Madrid y Barcelona

Otro nombre que vuelve a escena es el de Fernando Hierro, quien regresará a Guadalajara e incluso pisará la cancha del Estadio Akron para disputar el partido de leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona. Si bien el exdirectivo rojiblanco elogió a Jalisco, a la ciudad y al estadio, al que calificó como “uno de los más bonitos del mundo”, su polémica salida de Chivas sigue muy presente en la memoria del aficionado, por lo que su recibimiento genera expectativa.

Hugo Camberos apunta a ser titular en el Chivas vs Pachuca de la Jornada 1

En lo deportivo, aunque la alineación titular ante Pachuca se conocerá oficialmente, como siempre, una hora antes del encuentro en Rebaño Pasión, la cuenta oficial de Chivas dejó pistas importantes. Hugo Camberos fue mostrado entrenando con el equipo titular durante el interescuadras de este miércoles, lo que abre la puerta a que pueda iniciar el torneo desde el once inicial. Todo apunta a que ya convenció a Gabriel Milito y podría comenzar a sumar más minutos.

Tiba Sepúlveda será baja en el Chivas vs Pachuca debido a su lesión de tobillo

Finalmente, se confirmó que Gilberto Sepúlveda será baja para la Jornada 1 luego de que los servicios médicos del club diagnosticaran un esguince de tobillo tras el partido ante Leones Negros del domingo pasado. El defensor se suma a Diego Campillo como otra ausencia en la zaga central, también por lesión, por lo que Milito deberá iniciar el Clausura 2026 ajustando sus piezas defensivas.