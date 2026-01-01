Amaury Vergara apostó todo el proyecto de Chivas lo comandara un experimentado personaje en búsqueda del ansiado título de Liga MX, por lo que hace unos años decidió darle el voto de confianza a Fernando Hierro, quien habría cometido un grave error al elegir a sus colaboradores y eso se reflejó en la institución.

Después de la sorpresiva salida del exjugador del Real Madrid, en el Guadalajara se decidió darle continuidad al proyecto con Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejo; sin embargo, estos dos personajes habrían sido un dolor de cabeza dentro del club.

Jair Pereira, exjugador del Rebaño y que se mantiene en contacto con futbolistas del conjunto tapatío, reveló que los dos españoles hicieron “un desastre” en la institución, causando molestia e incomodidad entre los jugadores y hasta colaboradores de otras áreas.

“Estos españoles vinieron a hacer un desastre. Los que estuvieron en el tema de la directiva metidos (Juan Carlos Martínez y Fran Pérez) y también el vendehumo (señaló la foto de Óscar García Junyent). A Fernando Hierro no tengo nada qué recriminarle.

“Cuando se va Hierro, hicieron un desastre y lo sé perfectamente. Los jugadores se quejaban, toda la gente alrededor que trabajaba para el club, no tienes ni idea del dolor de cabeza fueron estos tipejos“, reveló el exjugador en Fox.

¿Cómo se suscitó la salida de los españoles de Chivas?

Pese a que Fran Pérez y Juan Carlos Martínez manejaban el rumbo deportivo de la institución, Amaury Vergara y su familia decidieron ponerle fin a su proyecto por los malos resultados que se estaban registrando en el primer equipo, además de por una serie de malas decisiones como el no blindar a Fernando Gago o la tardía elección de Óscar García Junyent como entrenador rojiblanco.