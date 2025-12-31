La directiva de Chivas está viviendo un momento difícil en este mercado de fichajes debido a que están tratando de encontrarle acomodo a los jugadores que no entran en planes para el Clausura 2026; sin embargo, está siendo más complicado de lo que esperaban.

Altos mandos y cuerpo técnico de Gabriel Milito decidieron que Érick Gutiérrez, Alan Pulido y Alan Mozo no sean contemplados en el conjunto tapatío de cara al próximo semestre, por lo que están buscándoles equipo, aunque sus altos salarios se están convirtiendo en una dificultad.

Es por eso que el reportero Jesús Hernández, reveló que el Guadalajara habría decidido que en caso de que estos jugadores decidan presionar para quedarse, en donde no se les tomará en cuenta para integrarse al plantel que encabeza Gabriel Milito.

“Si llegaran a terquearle, aferrados de que ‘no me quiero ir’. Si se quedan forzando contrato, que lo tienen, no los van a usar.

“Ya les dijeron: ‘no entran en planes. No contamos más con ustedes y si se quedan, se van a quedar contra la voluntad de la directiva y el técnico. No los van a usar'”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto dinero gasta Chivas al año en salarios de Pulido, Mozo y Gutiérrez?

Según diversos reportes extra oficiales, el Guadalajara invierte al año cerca de 5 millones de dólares en los sueldos de estos tres jugadores, ya que Alan Pulido ganaría cerca de 1.8, Alan Mozo lo hace con 1.2 y Érick Gutiérrez cerca de 2 millones.