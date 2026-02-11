Chivas se alista de la mejor manera para extender su invicto en el Clausura 2026 cuando reciba por la jornada seis a América en una nueva edición del Clásico Nacional. Mientras Gabriel Milito alista a los jugadores para un partido clave, en ESPN revelaron cómo disfrutaba Alan Pulido de la noche.

No hay dudas de que el momento del atacante es preocupante para la directiva rojiblanca debido a que no es tenido en cuenta por el entrenador argentino y se le deben abonar en lo que resta del 2026 un millonario contrato. Por esta razón se espera que se vaya libre a finales del Clausura 2026 o que emigre en los próximos días al extranjero.

En medio de este contexto, Chivas mantiene todos sus entrenamientos para llegar de la mejor manera al Clásico Nacional frente a América. Mientras tanto, Alan Pulido da de qué hablar en redes sociales sobre lo que hace en la madrugada.

Alan Pulido no salió de Chivas en este mercado de pases. (Foto: IMAGO7)

En un video publicado en las redes sociales de Futbol Picante, programa de ESPN, se ve al atacante rojiblanco bailando a las cinco de la mañana. “Alan Pulido un miércoles a las 5:52 am:”, reportó el reconocido medio deportivo. Cabe destacar que la publicación no fue encontrada por Rebaño Pasión en las redes sociales del futbolista, por lo que se puede especular con que hubo una recomendación de bajar dicho video.

¿Cuánto le queda de contra a Alan Pulido en Chivas?

A Alan Pulido le queda de contrato con Chivas hasta diciembre del 2026. En lo que resta de este año al atacante le tendrá que ir pagando 150 mil dólares al mes, mientras mantiene sus entrenamientos en la categoría Sub-21.