Este sábado, Chivas se enfrenta al Club América en una nueva edición del Clásico Nacional, un partido que en esta ocasión tendrá un interés especial no solo por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también por el momento que viven. Mientras las Águilas llegan con más dudas que certezas, el Rebaño Sagrado se ha consolidado como el mejor equipo del torneo, lo que ha elevado la expectativa de cara al choque en el Estadio Akron.

Sin embargo, en Guadalajara hay dos noticias negativas que tienen preocupada a la afición. José Castillo y Luis Romo sufrieron lesiones en el partido contra Mazatlán y ambos tuvieron que abandonar el terreno de juego con evidentes molestias. Hasta el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial, por lo que no se conoce la gravedad exacta de sus molestias ni si podrán estar disponibles para el duelo del sábado.

José Castillo y Luis Romo terminaron lesionados en Chivas vs. Mazatlán.

Precisamente, esta podría ser la razón por la cual Chivas ha optado por guardar silencio. No revelar el estado físico de Romo y Castillo sería una estrategia para que el América no conozca la alineación de Gabriel Milito y, de esta forma, evitar que el rival pueda preparar un plan táctico completamente detallado con antelación.

El propio Milito ya había dado algunas pistas en conferencia de prensa. El técnico argentino confesó que la lesión de Romo parecía grave, con altas probabilidades de tratarse de un desgarre que lo dejaría fuera de acción al menos un mes. En contraste, intentó transmitir calma con José Castillo, quien aparentemente sufrió una torcedura de tobillo y declaró que “al parecer no es grave”, por lo que todavía existe la posibilidad de que pueda ser titular ante América.

Los posibles sustitutos de José Castillo y Luis Romo en el Clásico Nacional

En caso de que tanto Luis Romo como José Castillo se pierdan el Clásico Nacional, Gabriel Milito ya tendría definidos a sus posibles reemplazos en la línea defensiva. Para suplir a Romo, la opción más adecuada sería Diego Campillo, quien ha jugado como líbero tanto en el Tapatío como en Juárez. Por su parte, si Castillo no llega en condiciones, Miguel Tapias sería el principal candidato, un defensor que conoce la posición y ha demostrado ser confiable en anteriores etapas con el club.