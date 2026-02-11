El Guadalajara se caracteriza por ser un equipo que no para de marcar la diferencia con la contratación de jugadores que son jóvenes talentos y que tienen una proyección interesante. Uno de ellos era Marioni Ham, que quedó navegando en la categoría Sub-21 de Chivas y en las últimas horas se convirtió en nuevo futbolista de la Jaiba Brava.

No hay dudas de que a lo largo de su historia el Rebaño Sagrado se estableció como una institución que forma jugadores. Esta decisión hoy toma frutos debido a que Gabriel Milito ha utilizado a jugadores como Samir Inda, Santiago Sandoval, Diego Campillo y Armando González en su equipo.

De todas maneras, la otra cara de la moneda se da en Chivas debido a que hay varios jugadores que son talentosos y no terminan de tener las oportunidades esperadas para consolidarse en el primer equipo. Uno de ellos es Marioni Ham, quien se convirtió en la última baja del Guadalajara.

“André Marioni Ham nuevo jugador de la Jaiba Brava”, informó Cántalo Camacho. El atacante que hizo toda su carrera en el Rebaño Sagrado y nunca pudo despuntar para al menos mantenerse en el Tapatío como sucedió con otros futbolistas.

¿Cuántos jugadores de Chivas se fueron en el mercado de invierno?

Fueron 10 los jugadores que salieron del Guadalajara entre primer equipo y fuerzas básicas. Gabriel Milito decidió cepillar a Isaác Brizuela, Chicharito Hernández, Cade Cowell, Raúl Martínez, Teun Wilke, Alan Mozo, Luis Olivas y Daniel Ríos, mientras que por propuesta salieron Francisco Méndez y Marioni Ham.