En Chivas se ha destacado por ser un equipo que deja salir jugadores por falta de oportunidades como sucedió con Diego Campillo, quien finalmente regresó y la rompe en el primer equipo. Sin embargo, hay casos de jugadores que no son aprovechados, como Alejandro Zendejas, que dan de qué hablar y otros que terminan en la nada misma. Tal es el caso de Emilio Tame, que tras salir a Atlético de San Luis y ahora llegará a jugar a Ranger de Andorra.

El equipo de Marco Fabian se ha caracterizado por ser uno de los equipos que no para de recibir con los brazos abiertos futbolistas mexicanos. Entre ellos se encuentran varios exfutbolistas del Rebaño Sagrado. En el corto plazo el club europeo recibió a el hermano de Armando González, Víctor Alcaráz y Raúl Gudiño.

En medio de este contexto, sale a la luz que Emilio Tame se convirtió en nuevo jugador de Ranger FC de Andorra. “8/02/26 debut 1a división”, reveló en Instagram sobre como continúa su carrera tras haber salido del Guadalajara.

Los números de Emilio Tame en Chivas

El futbolista comenzó su carrera en Puebla y llegó a Chivas para el Apertura 2025 en la categoría Sub-23. Como mediocentro del Guadalajara pudo jugar 29 partidos, no sumó goles y disputó 1317 minutos.

La última baja de Chivas en el mercado de invierno

En las últimas horas Cántalo Camacho dio a conocer en X que Marioni Ham es baja en Chivas. “André Marioni Ham nuevo jugador de la Jaiba Brava”, reveló el conocido relato del Guadalajara.