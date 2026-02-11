No hay dudas de que el trabajo de Gabriel Milito es para aplaudir porque le saca agua a las piedras a las Chivas de Amaury Vergara, quien con la gestión española parecía perder dinero con los fichajes que se realizaba. Uno de los jugadores que rescató es Omar Govea, quien podría ganarse la convocatoria a la Selección Mexicana por la lesión de Luis Romo.

Como se sabe, el futbol mexicano será uno de los tres anfitriones que tendrá la Copa del Mundo 2026, por lo que Javier Aguirre busca tener el mejor equipo posible. Por esta razón a finales de febrero el balompié nacional se detendrá nuevamente para llevar adelante un amistoso ante Finlandia en Querétaro.

Para dicho enfrentamiento la Selección Nacional de México no podrá contar con Luis Romo, quien acaba de lesionarse y será baja por al menos seis semanas según el último reporte de César Huerta. Por esta razón el Vasco analizaría la convocatoria de Omar Govea, un jugador que estaba borrado del Guadalajara hasta la llegada de Gabriel Milito.

Omar Govea es pieza clave en las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por David Medrano en Medio Tiempo, el timonel del conjunto nacional tenía pensado llamar a Obed Vargas, pero por su venta a Atlético Madrid no podrá ser tenido en cuenta. “En el caso del centro delantero (Germán Berterame), el timonel seguirá de cerca en las dos fechas siguientes a Henry Martín y Guillermo Martínez para ver como se muestran luego de las lesiones y en el caso del volante, la oportunidad podría ser para Omar Govea y Jeremy Márquez, entre otros”, reveló el reconocido periodista.

Omar Govea pieza clave en las Chivas de Gabriel Milito

En lo que va del Clausura 2026, Omar Govea es el quinto jugador con más minutos jugados, 429 en cinco partidos, detrás de Raúl Rangel, Bryan González, Luis Romo y José Castillo. Cabe destacar que en el Apertura 2025 con la llegada de Gabriel Milito se convirtió en pieza indiscutible en el once titular del Rebaño Sagrado.