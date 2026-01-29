Uno de los jugadores que se perfila para jugar a ser titular en la Selección Mexicana en el Mundial 2026 es Raúl Rangel. De cara al certamen mundialista, revelan que desde la Federación Mexicana de Futbol prepararía golpe bajo contra el Tala porque hay directivos que se haga lo imposible para que Guillermo Ochoa no solo tenga su sexto mundial, sino que además lo juegue y así iguale la línea de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Pasan los mundiales y el Tri no termina por unir a un país porque quienes lo manejan no dejan trabajar a la gente idónea. Es sabido que siempre están los dueños de los clubes metiendo sus manos para inclinar la balanza hacia un jugador en particular.

La imagen que se vende de Javier Aguirre es de un entrenador que sabe manejar los egos de un vestidor y que tiene mano dura ante quienes vienen a opinar sobre sus decisiones. Sin embargo, es reconocido por llevar adelante homenajes en cada cita mundialista como sucedió en el Mundial 2002.

Raúl Rangel pelea por ser titular en la Copa del Mundo 2026. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Guillermo Ochoa sigue en carrera para formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026 y se especula con que el Vasco quiere quedar bien con el exjugador de América. Sin embargo, César Huerta reveló que desde la Federación Mexicana de Futbol se ilusionan con ver al guardameta que milita en Chipre juegue la Copa del Mundo e iguale la línea de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

“Lo platiqué con gente que está muy metida con este tema de que el futbol mexicano pueda tener a un futbolista a la altura de de Messi y Cristiano. Acá están extasiados con la posibilidad de que el futbol mexicano tenga un futbolista entre estos dos en cuanto a las Copa del Mundo disputadas. Hay gente bien emocionada dentro de la federación de futbol por esta posibilidad”, reveló el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

En su reporte César Huerta señala que ante cada error de Raúl Rangel se va a agrandar más de la cuenta desde la prensa a fin de Guillermo Ochoa, como Televisa, y que lo van a estar colocando como el portero ideal para el Tri en la cita mundialista. “Dentro de la federación están muy emocionados con esta posibilidad y que seguramente esa gente tiene a sus amigos en los medios de comunicación y platicará con esos amigos en los medios de comunicación su éxtasis por la posibilidad de tener un mexicano con seis copas del Mundo. Y luego esos medios de comunicación replicarán ese éxtasis. (…) Me decían que iban a madrear a la menor provocación”, explicó.

¿Por qué Raúl Rangel se perfila a ser titular en el Mundial 2026?

Una tendencia que venía mostrando Javier Aguirre en cada una de sus convocatorias era darle al menos una titularidad a los dos porteros principales. Sin embargo, para los amistosos ante Ecuador, Panamá y Bolivia, el Tala Rangel fue titular y le quitó un cuerpo de distancia a Luis Ángel Malagón.