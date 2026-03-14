El Club Deportivo Guadalajara dejó buenas sensaciones tras la victoria ante Santos Laguna, dentro de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026, donde Armando “Hormiga” González con dos goles y Ricardo Marín con uno sellaron la octava victoria del equipo rojiblanco en la campaña.

Ante este panorama, el polémico periodista de TUDN, David Faitelson, compartió un mensaje en su cuenta de X que incomodará a los detractores de nuestras Chivas.

“Chivas sigue ahí, entre los mejores, para satisfacción de algunos y para martirio de otros… No se cae el Guadalajara”, escribió el comunicador.

Cabe mencionar que las declaraciones de David Faitelson resultaron llamativas debido a que el polémico periodista suele ser una de las voces más críticas hacia el Rebaño Sagrado, no obstante en esta ocasión reconoció el rendimiento del conjunto de Gabriel Milito.

¿Cómo quedó Chivas en la tabla general tras el triunfo vs. Santos Laguna?

Con el triunfo frente a Santos Laguna, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en estos momentos en la tercera posición con 24 unidades, con un balance de ocho victorias y dos derrotas.

Sin embargo, con el empate de Cruz Azul ante Pumas, el conjunto del Rebaño Sagrado puede recuperar el liderato general si llega a imponerse al León el próximo miércoles en partido pendiente de la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026.