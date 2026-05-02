El Club Deportivo Guadalajara tomó la ventaja en el marcador apenas al minuto 12, con un gol de Ricardo Marínque llegó en el momento justo, cuando Tigres comenzaba a adueñarse del ritmo del partido.

El tanto generó polémica por una plancha de Ricardo Marín sobre Rómulo Zanré en el momento en que el atacante de Chivas hace el recorte para quedar enfrente de Nahuel Guzmán.

Sin embargo, Vicente Jassiel Reynoso Arce decidió no acudir al VAR para revisar la jugada, lo que encendió los ánimos de los futbolistas de Tigres, quienes reclamaban una falta clara.

¿Qué dijo Faitelson sobre el gol de Ricardo Marín?

Por medio de redes sociales, David Faitelson rompió el silencio, afirmando que no existe ninguna falta de Ricardo Marín sobre Rómulo Zanré, que se quejaba de un golpe en la pantorrilla.

“Totalmente válido el gol de Marín. Le pega a Rómulo como parte de la inercia de la jugada. Nunca hay falta”, escribió.