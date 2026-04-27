El debate rumbo a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 ya está encendido y uno de los que no dudó en dar su pronóstico fue David Faitelson, quien sorprendió al colocar a Chivas lejos de los principales candidatos al título.

A pesar de que el Club Deportivo Guadalajara cerró la Fase Regular en el segundo lugar de la tabla general, el polémico periodista considera que no es suficiente para colocarlo como uno de los favorito.

En su lista de contendientes, David Faitelson ubicó a Toluca como el máximo aspirante, seguido de Tigres y Pumas, equipos que, a su juicio, llegan con mayor solidez futbolística.

Más abajo aparecen Pachuca, Cruz Azul y América, dejando a Chivas hasta la séptima posición, solo por encima de los Rojinegros del Atlas.

El contraste resulta evidente debido a que el Rebaño Sagrado fue uno de los equipos más constantes del certámen, asegurando su boleto a la Liguilla como sublíder.

Sin embargo, el pronóstico de David Faitelson se entiende a que el equipo tapatío aún deja dudas en momentos clave, un factor que podría pesar en la fase definitiva.

¿Quién será el rival de Chivas en los Cuartos de Final?

Tras firmar una destacada Fase Regular y asegurar el segundo lugar en el Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara se enfrentará a Tigres en los Cuartos de Final, luego de que el cuadro regiomontano concluyera en la séptima posición de la tabla general.