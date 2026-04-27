En Chivas todo el mundo cuenta los minutos para saber cuáles serán las bajas por la preparación de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. En medio de este contexto, Érick López, insider del Rebaño Sagrado, confirmó que esta tarde fue el último entrenamiento de aquellos jugadores que serán llevados al Tri. De esta manera, el Tri mantiene su plan para su debut en la Copa del Mundo.

En el Rebaño Sagrado se ve muy bien que el próximo sábado el Guadalajara jugará un partido duro ante Tigres por los Cuartos de Final de la Liguilla. La buena noticia es que el equipo de Gabriel Milito tiene la ventaja deportiva tras haber terminado mejor posicionado en la tabla general de posiciones.

En medio de este contexto, Érick López confirmó que el Gabriel Milito contará este lunes por última vez con los jugadores que serán convocados a la Selección Mexicana. A su vez, señaló que de momento se esperan que sean llamados: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. De esta manera, queda desterrado cualquier rumor de que Javier Aguirre iba a dejar a los jugadores jugar la Liguilla del Clausura 2026.

Armando González sería bajada en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que a las posibles cinco bajas por la Selección Mexicana se podría sumar la de Daniel Aguirre, quien terminó lesionado ante Tijuana. A su vez, Gabriel Milito afirmó que el próximo sábado ya tendría a Ángel Sepúlveda y José Castillo disponibles para jugar.

Tigres UANL vs. Chivas: Fecha, horario y transmisión de la ida de Cuartos de Final de la Liguilla

La ida entre Tigres y Chivas se llevará adelante el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León. El partido está pactado para llevarse a las 19:00 del Centro de México y será transmitido por Azteca Deportes y Fox Sports en México, mientras que en Estados Unidos se verá por Fox Deportes.