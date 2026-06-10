La Selección Mexicana disputará este jueves el partido inaugural del Mundial 2026 cuando se enfrente a Sudáfrica, en uno de los encuentros más esperados por la afición nacional. Sin embargo, la alineación que tendría contemplada Javier Aguirre podría no dejar completamente satisfechos a los seguidores de Chivas, ya que todo apunta a que únicamente tres de los cinco futbolistas rojiblancos convocados formarían parte del once inicial en el debut mundialista.

Raúl Rangelparece haberse ganado la titularidad.

El primero de ellos sería Raúl Rangel, quien parece haber ganado definitivamente la carrera por la titularidad en la portería mexicana. Durante semanas existieron rumores que apuntaban a que Guillermo Ochoa podría recibir el partido inaugural como una especie de homenaje a su trayectoria mundialista, pero las señales más recientes indican lo contrario. Después de haber sido titular en los últimos encuentros de preparación, el Tala tendría finalmente asegurado su lugar bajo los tres postes, poniendo fin a meses de especulación alrededor de la portería nacional.

Brian Gutiérrez habló previo al debut de México vs. Sudáfrica

Otro de los futbolistas de Chivas que apunta a aparecer desde el inicio es Brian Gutiérrez, quien se habría ganado la confianza de Javier Aguirre para ocupar uno de los puestos más importantes en la media cancha. El joven mediocampista ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido con la Selección Mexicana y se perfila para acompañar a elementos de experiencia en una zona del campo donde el equilibrio y la creatividad serán fundamentales para las aspiraciones del Tri.

El Vasco Aguirre confía mucho en el Piojo Alvarado.

El tercer rojiblanco que estaría contemplado como titular sería Roberto Alvarado, uno de los jugadores más confiables para Javier Aguirre durante todo el proceso mundialista. El Piojo ocuparía una posición ofensiva por el sector derecho, aportando desequilibrio, sacrificio defensivo y experiencia internacional. De hecho, el propio Vasco ha dejado claro en más de una ocasión la confianza que tiene en el futbolista de Chivas, por lo que su presencia en el once inicial luce como una de las decisiones más seguras para el debut frente a Sudáfrica.

Ni Armando González ni Luis Romo estarían contemplados para ser titulares

Lamentablemente para la afición rojiblanca, todo indica que ni Luis Romo ni Armando González arrancarán como titulares en el partido inaugural del Mundial. En el caso del capitán de Chivas, la fuerte competencia en el mediocampo lo habría relegado a un papel secundario dentro de los planes de Javier Aguirre. Por su parte, la situación de la Hormiga genera todavía más incertidumbre, pues incluso existe la duda sobre cuántos minutos podrá recibir a lo largo del torneo, considerando que diversos reportes aseguran que actualmente ocupa el cuarto lugar en la jerarquía de delanteros del combinado nacional.