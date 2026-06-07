El próximo jueves la Selección Mexicana tendrá su tercer debut como anfitrión de la Copa del Mundo 2026. A días para el juego ante Sudáfrica, Guillermo Ochoa afirmó que pelea aún para ser titular en el Estadio Azteca.

Una de las grandes preguntas que surgen es quién va a ser el portero titular de la Selección Mexicana. Mientras muchos afirman que Raúl Rangel irá de inicio ante Sudáfrica, Guillermo Ochoa mantuvo diálogos con la prensa en los que señaló que está trabajando para ser titular el próximo 11 de junio.

A lo largo de los últimos años, y en especial en las últimas semanas, el debate que se genera es en relación a quién debe ser titular en la portería del Tri el próximo jueves en el Estadio Azteca. Desde diferentes ámbitos se ha señalado que Memo iría de inicio, relegando a un Tala que merece estar bajo los tres palos. Miguel Layún afirmó que no sería extraño que se dé ya que está vivo el antecedente de la Copa del Mundo 2010.

Mientras se discute aún quién va a ser titular ante Sudáfrica, Guillermo Ochoa dejó claro que él busca estar de inicio. “Me he estado preparando para estar al 100 por ciento a disposición del entrenador, del cuerpo técnico. Es importante que todos los jugadores estemos dispuestos a entregarnos, ya sea que juegues o que no juegues”, comentó el exjugador de América luego de un entrenamiento en el CAR.

Guillermo Ochoa quiere ser titular. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “No ha sido fácil llegar a esta sexta Copa del Mundo y pues ilusionado como la primera vez, trabajando para poder estar en la cancha el día 11, si así lo decide el entrenador y si no, por si me toca en algún momento estar 90 minutos, cinco minutos, 10 minutos, un minuto, lo que sea y si no también, acá lo importante es que le vaya bien a México“.

¿Cuál sería la alineación de México ante Sudáfrica?

Según lo informado por Gibrán Araige, Javier Aguirre enfrentaría a Sudáfrica con Raúl Rangel en la portería, en defensa Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo, en el medio Éric Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, en el ataque Raúl Jiménez y Julián Quiñones.